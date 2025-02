Kore Enna, primo corso su Educazione ai diritti con l'Unicef

Sarà presentato all'auditorium Pettinato dell'università Kore di Enna, al dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione, il 27 febbraio a mezzogiorno, il primo corso universitario multidisciplinare di Educazione ai diritti (CuMed) realizzato con l'Unicef per promuovere la conoscenza e stimolare una riflessione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il corso è strutturato in sette incontri che affrontano, da diverse prospettive disciplinari, importanti approfondimenti legati alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro presente. I temi spaziano dall'educazione della prima infanzia in ottica di tutela dei diritti, al sostegno alla genitorialità, alla protezione dei minorenni stranieri non accompagnati e dei soggetti più fragili, a una riflessione sui contesti di guerra.

"I CuMed - ha commentato Carmela Pace, presidente Unicef Italia - sono un'opportunità importante per la formazione delle giovani generazioni, per consolidarne la consapevolezza nell'ambito dei diritti umani e per promuovere scelte, comportamenti e azioni attente ai diritti delle persone di minore età, senza mai dimenticare chi è più vulnerabile".

"L'educazione ai diritti umani - ha sottolineato la professoressa Marinella Muscarà, direttrice del dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione della Kore di Enna - è una sfida continua, un processo non breve di trasformazione innanzitutto di chi in futuro avrà la responsabilità di educare e formare i bambini e le bambine. Per questo abbiamo colto al volo questa straordinaria opportunità dei corsi CuMed, per il valore aggiunto al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria della Kore di Enna, grazie alla preziosa collaborazione con Unicef. I CuMed rappresentano una ulteriore occasione per approfondire la conoscenza dei temi connessi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ottica della promozione del pensiero critico. L'iniziativa - conclude la docente - nasce come opportunità concreta per approfondire la conoscenza della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nel percorso formativo di figure professionali che ricopriranno ruoli significativi per la crescita dei bambini e delle bambine".



