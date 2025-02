Deva Cassel, io Angelica non mi confronto

Un ruolo e un confronto da far tremare i polsi anche ad attrici molto affermate ma lei ha preferito prenderla con serenità non ha riguardato il film di Luchino Visconti che aveva visto quando era bambina: dal 5 marzo, su Netflix, Deva Cassel sarà Angelica, nella miniserie Il Gattopardo, parte che fu al cinema di Claudia Cardinale. E prende con filosofia i paragoni in arrivo: è già abituata a quelli con mamma Monica Bellucci. "Premesso - dice alla presentazione alla stampa - che claudia Cardinale è il simbolo di classe, eleganza e talento per il cinema, inarrivabile, non si tocca. Per me è stato un onore incarnare il personaggio dal libro di Tommasi di Lampedusa, ci siamo ispirati a quello. Ho preferito non riguardare quello che aveva fatto Claudia Cardinale, avevo visto il film tanti anni fa e non l'ho voluto riguardare, volevo affidarmi ai registi e alla loro idea". " Angelica è un personaggio con tanti strati, viene da un passato umile che avuto un'educazione per entrare in questa cerchia nobiliare, prova in ogni modo a entrare in questo mondo. La realtà è che lei sta vivendo una battaglia interiore, prova di tutto per attaccarsi a qualcuno, in questo caso a Tancredi per avere il suo posto. Ha una sensibilità che nasconde per paura che qualcuno gliela rompa. Cresciuta seguendo le indicazioni del padre, ha iniziato a usare la sua bellezza non solo per rispondere ai voleri del padre ma anche per trovare una sua indipendenza".

Sul set è nato anche l'amore per Saul Nanni che ha il ruolo di Tancredi che fu di Alain Delon, nel film di Visconti.

Classe 2004, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel l'incontro diretto con lo showbiz e' per Deva arrivato tre anni fa attraverso le prime prove da modella il primo film nel 2023 con il ruolo di Amelia ne La Bella Estate di Laura Luchetti (che firma un episodio de Il Gattopardo).

Lo stesso fascino del personaggio di Angelica Deva Cassel l'ha mostrato anche per la presentazione della serie al Grand Hotel Plaza di Roma. Un look total white giacca pantalone.



