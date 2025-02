Cracolici, commissione all'Odg e solidarietà a giornalisti

"Oggi manifestiamo la piena solidarietà, non solo mia, ma anche dell'intero parlamento siciliano, nei confronti dei giornalisti, per coloro che sono a rischio con diverse modalità di intimidazione". Così il presidente dell'Antimafia regionale, Antimafia, Antonello Cracolici, parlando durante una seduta della commissione convocata nella sede dell'Ordine dei giornalisti a Palermo, alla presenza dei direttori delle principali testate giornalistiche in Sicilia.

"Non sono soltanto minacce - aggiunge Cracolici - come è capitato ad esempio a Salvo Palazzolo, ma di querele temerarie e tentativi di mettere il bagaglio alla possibilità di far conoscere pezzi di verità all'opinione pubblica".



