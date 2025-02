Castiglione arrestato, 7 atti all'Ars come primo firmatario

Sette atti parlamentari come primo firmatario: un disegno di legge, una mozione, tre interrogazioni parlamentari, un ordine del giorno e una interpellanza. E' il bilancio dell'attività svolta in due anni e mezzo di legislatura, da Giuseppe Castiglione, eletto all'Ars con il Mpa, arrestato per voto di scambio politico mafioso assieme ad altri 18 indagati, dai carabinieri del Ros di Catania nell'ambito dell'operazione Mercurio coordinata dalla locale Dda contro Cosa nostra etnea Il suo prima atto è stata la presentazione del ddl per "promuovere la valorizzazione del patrimonio costituito dai mezzi di trasporto storici, mediante l'istituzione di un museo regionale, gestito in regime convenzionale dall'associazione mediterranea autobus storici (Amas). Era il 27 dicembre del 2022, poco più di un mese dopo dall'inizio della legislatura.

Quel testo non è mai arrivato in aula, ma a febbraio di due anni fa il deputato ha incassato l'ok al suo ordine del giorno che ha impegnato il governo "a valorizzare l'attività svolta dall'Amas, unico soggetto giuridico nel territorio regionale a perseguire le predette finalità culturali, contribuendo alla creazione di un vero e proprio polo museale del trasporto pubblico storico".

E in una norma della legge regionale 'interventi finanziari urgenti", approvata dall'Ars il 12 agosto dell'anno scorso, che ha concesso "contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture" il museo dei mezzi storici è stato finanziato con 49 mila euro, fondi erogati con decreto del dipartimento infrastrutture lo scorso 29 ottobre.

Due delle tre interrogazioni parlamentari, invece, Castiglione le ha depositate per chiedere chiarimenti sulla crisi dell'Ast, l'azienda per il trasporto pubblico. L'acquisto da parte della Regione attraverso la finanziaria Irfis FinSicilia dei crediti fiscali connessi ai bonus edilizi, utilizzandoli in compensazione dei propri oneri fiscali è il contenuto dell'unica mozione come primo firmatario Castiglione.





