Attacco hacker filorussi, ripristinati servizi Comune di Catania

Sono stati ripristinati i servizi online del Comune di Catania il cui sito, dalle 6 di stamattina, è stato sotto attacco cybersecurity, da parte di hacker di tipo DDoS riconducibili al threat actor NoName057. Lo rende noto il Comune, sottolineando di essersi prontamente adoperato per ripristinare tutti i servizi digitali interni per i cittadini in modo da consentire a tutte le direzioni di operare, attualmente attivi, così come il sito istituzionale che poco prima di mezzogiorno è stato ripristinato.

I tecnici interni del Comune hanno eseguito le direttive dell'Agenzia cybersecurity nazionale (Acn) per risolvere il problema, d'intesa con la polizia postale di Catania, proteggendo le reti informatiche, il sito internet e i servizi digitali che gradualmente sono stati tutti ripristinati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA