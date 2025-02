Associazione dedita alla spaccio nell'Ennese, sei arresti

Sei persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Questura di Enna e del commissariato di Leonforte, coadiuvate da poliziotti di Catania e Agrigento, nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione antidroga Idra coordinata dalla Procura di Caltanissetta. Quattro indagati sono accusati di associazione per delinquere armata finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri due sono indagati per vendita, cessione, trasporto e consegna a terzi di cocaina, crack e marijuana.

Dalle indagini è emerso che il gruppo operava ad Agira e nei vicini centri di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte. Il presunto capo e promotore dell'associazione sarebbe un pregiudicato di 72 anni di Agira, ritenuto esponente di spicco nel settore del narcotraffico, anche internazionale, che avrebbe delineato le strategie ed assunto le decisioni fondamentali per il coordinamento delle cessioni, il recupero e la divisione dei relativi proventi e per l'individuazione dei fornitori dell'associazione. L'uomo sarebbe stato coadiuvato nell'attività illegale da altre tre persone di Agira



