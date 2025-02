Porti: Rixi, sul dopo Monti a Palermo confronto con Schifani

"Il dopo Pasqualino Monti sarà in continuità rispetto lavoro svolto dal presidente e a un porto di Palermo che si sta sviluppando in maniera importante". Lo dice Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, a Palermo per partecipare al tour con le autorità dei porti italiani. "Credo ci voglia una persona capace che conosca il territorio e che possa continuare un lavoro che ha portato ottimi risultati nell'autorità portuale della Sicilia occidentale. Sul nome stiamo discutendo, mi confronterò con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per condividere la nomina, così come prevede la procedura. Nelle prossime settimane - conclude il viceministro - dopo aver visitato tutte le autorità portuali, procederemo dove ci saranno i candidati condivisi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA