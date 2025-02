Litiga con moglie e figli ed evade, 'portatemi da mia madre'

Ha litigato con la moglie e i figli e per non restare nella stessa abitazione con loro, dove era agli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico, ha staccato il dispositivo ed è uscito di casa, facendo scattare l'alert nella sala operativa che ha inviato sul posto una pattuglia. Protagonista della vicenda un 37enne che è stato rintracciato, dopo dieci minuti dall'avvio delle ricerche, dai carabinieri della compagnia Pazza Dante di Catania che lo hanno arrestato per evasione. Ai militari dell'Arma l'uomo ha giustificare il suo comportamento raccontando di non sopportare più le continue urla della moglie e di essere stanco di vivere con lei e i figli e ha chiesto ai carabinieri di essere accompagnato in casa dalla madre. Ma il gip, dopo aver convalidato l'arresto ha disposto per lui il ripristino dei domiciliari nella stessa abitazione da cui era fuggito.



