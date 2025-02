Carnevale di Acireale,20mila biglietti venduti nel 2/o week end

Si è concluso con un boom di visitatori il secondo weekend del 'Carnevale di Acireale 2025': oltre 20mila i biglietti venduti.

I carri, veri e propri capolavori in cartapesta, hanno preso vita sotto i riflettori tra musiche coinvolgenti e performance mozzafiato. I gruppi mascherati hanno sfilato dando vita a una parata che ha celebrato l'arte, la cultura e la tradizione. Tra gli spettatori l'assessore regionale al turismo e allo spettacolo Elvira Amata e i deputati regionali Nicola D'Agostino, Salvatore Tomarchio accompagnati dal sindaco Roberto Barbagallo, il presidente della Fondazione Giuseppe Sardo e la componente del CdA della Fondazione Carnevale di Acireale Donata Cottone.

"Siamo entusiasti - ha dichiarato il presidente Sardo - del grande successo ottenuto anche in questo secondo weekend del Carnevale di Acireale. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con un afflusso di visitatori che ha dimostrato quanto il nostro Carnevale sia un evento di rilevanza nazionale capace di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Grazie alla collaborazione di tutti gli artisti, i tecnici, le forze dell'ordine, siamo riusciti a offrire un'esperienza ordinata che celebra la nostra tradizione, ma che sa anche guardare al futuro con innovazione. Siamo felici che sempre più persone scelgano Acireale come meta per vivere questa festa straordinaria".

"La Regione Siciliana - ha detto Barbagallo - è il nostro primo 'sponsor'. Ringrazio l'assessore Amata, che è qui con noi.

Siamo felici di poterle fare ammirare da vicino i nostri carri meravigliosi e questo pubblico dinamico e festante così numeroso. Il Carnevale di Acireale è una manifestazione ormai di livello internazionale e noi faremo in modo di farlo crescere sempre".

"E' veramente emozionante - ha detto Amata - vedere questi carri illuminati, questo dinamismo nei movimenti. Appare subito chiaro che il Carnevale di Acireale è tra i primi a livello nazionale. Ogni anno il Carnevale si rinnova e riesce a trasmettere grandi emozioni. Il carnevale di Acireale è un potente attrattore turistico e va destagionalizzato. Per questo motivo merita tutta l'attenzione possibile da parte della Regione".



