Calcio: Palermo; Pohjanpalo chiama a raccolta i tifosi

"Ho già realizzato due gol e un assist, sono molto contento della squadra e di come mi ha accolto". Joel Pohjanpalo, nuovo attaccante del Palermo esulta per il rotondo successo (3-0) sul campo del Cosenza e traccia un bilancio delle sue prime apparizioni con la maglia rosanero, intervistato dai canali del club di viale del Fante. "Sono stato applaudito dal pubblico avversario - osserva il finlandese - i tifosi del Cosenza mi hanno dimostrato rispetto, sono molto felice. Vado molto orgoglioso di questi momenti. È stata una vittoria importante, anche se il risultato finale non rispecchia del tutto la partita, all'inizio abbiamo sofferto, dobbiamo fare meglio. Ci sono alcuni aspetti da correggere ma siamo sulla buona strada". Lo sguardo di Pohjanpalo è già proiettato al prossimo impegno nel campionato di serie B. "Col Brescia - ammette - sarà una gara difficile, affronteremo una squadra di qualità. Il pubblico numeroso mette pressione agli avversari e dobbiamo sfruttare questo aspetto. Mi è piaciuto come i tifosi ci hanno sostenuto contro il Mantova, vorrei vedere lo stesso con il Brescia".



