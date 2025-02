Running Sicily, Ourkia e Farley vincono la maratona di Malta

Inizia con una sorpresa il primo atto del Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada. La maratona di Malta, prima prova del Running Sicily, è andata a un debuttante tra gli uomini, Aziz Ait Ourkia, e per la terza volta consecutiva a Jemima Farley, scozzese residente a Malta, fra le donne.

Per Ourkia, reduce dal successo nella mezza maratona di Marrakech, è stata la prima gara della carriera sulla distanza dei 42,195 Km. Ha vinto con il tempo di 2'15"22 davanti al connazionale Moussab Hadout (2'15"35) e al campione italiano Lhoussaine Oukhrid (2'16"13). Jemima Farley ha sfiorato col tempo di 2'35"50 il suo primato della maratona di Malta, stabilito nel 2024, davanti alla prima delle atlete maltesi, Josann Pulis Attard (2'59"42), seconda, e alla polacca Iweta Adamczyk (3'03"22), terza.

Straordinaria è stata la gara del campione paralimpico di Londra e Rio de Janeiro, Richard Whitehead, che si è piazzato al ventiduesimo posto assoluto.

I prossimi appuntamenti del Running Sicily saranno l'1 maggio con la VIII Di Corsa per Telethon di Catania, il 22 giugno con la 10 Km. del Castagno dei cento cavalli di Sant'Alfio, il 19 ottobre con la XII Palermo International Half Marathon, infine il 30 novembre per la quinta ed ultima tappa, a Mazara del Vallo con la XVI Maratonina di Sicilia.



