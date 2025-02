Calcio: Palermo; Dionisi esulta, 'Noi bravi e fortunati'

"È solo una vittoria, ma può fare la differenza". Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, si gode il successo per 3-0 sul campo del Cosenza, a cui rende comunque onore. "I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà, all'inizio avremmo anche potuto prendere gol, abbiamo sbagliato alcune scelte, non era una gara facile. Ne siamo usciti grazie alla qualità. Siamo stati bravi e fortunati, ma dovevamo far meglio da subito. L'abbiamo vinta meritatamente".

Nuovo schema di gioco e, per forza di causa maggiore, alcuni rosanero sono stati impiegati in posizioni inedite. Ma il risultato ripaga di tutto, mai come adesso, anche se ancora il Palermo non ha riconquistato la zona play-off. "Abbiamo cambiato modulo - fa notare Dionisi - e con l'arrivo di Joel Pohjanpalo possiamo crescere ancora. Qualcuno ha giocato fuori ruolo, quindi faccio un plauso ai ragazzi. Potevamo essere più efficaci, ma va bene così. Spiace per la squalifica di Brunori (era diffidato ed è stato ammonito, ndr), dovremo fare a meno di lui contro il Brescia. Abbiamo anche qualche diffidato, ma quel che conta è fare ogni volta il massimo".



