ZoomTeatro a Catania, rassegna spettacoli a Palazzo Scammacca

Una rassegna di teatro puro che affonda le sue radici nel Teatro Club (di Nando Greco, chiuso 20 anni fa), che nasce in una prestigiosa dimora baronale. È il primo cartellone di ZoomTeatro su "dettagli di creazioni contemporanee" che si terrà a Palazzo Scammacca del Murgo, a Catania, dal 2 marzo al 18 maggio. E' firmato da Open around con la direzione artistica di Paola Greco, in collaborazione con l'associazione Santa Briganti ed è coprodotto da Palazzo Scammacca.

"Palazzo Scammacca è un luogo adatto, ma anche degno, per ospitare una rassegna che faccia del teatro un'esperienza, così come accadde per 45 anni di seguito al Teatro Club di mio padre, Nando Greco - dice Paola Greco - gli spettacoli scelti propongono un teatro fisico, senza orpelli, che regala un'ora di verità e che alla fine della messa in scena permetta di portare a casa un'esperienza. Ho contattato persone che conoscono e che sono vicine a questo genere di studio e di ricerca. Il filo che unisce le opere del cartellone è la tematica a sfondo umano e sociale, uno specchio profondo della contemporaneità".

Per Maria Clotilde Notarbartolo, project manager di Palazzo Scammacca del Murgo, "c'è stato un incontro non casuale tra Paola Greco e gli Scammacca, proprietari di questa residenza che ha tre secoli di vita e che offre alla città anche stanze dedicate all'arte contemporanea e un piccolo ma importante palcoscenico. Eravamo alla ricerca di una proposta teatrale originale e sincera da offrire alla città. Ogni luogo ha un destino. Questo palazzo è destinato alla cultura che guarda al presente".

Tra le "prime" sono da segnalare l'atto unico di Savio Lemma sulla difficoltà di comunicare dentro la coppia; Stay Hungry, spettacolo del siciliano Angelo Campolo, che scava e racconta con onestà la condizione dei migranti; Le sorelle Marigotti, una commedia di teatro-canzone che unisce nostalgia, sogno e un tocco surreale; La ballata dei dimenticati, nato dalla volontà dell'attore Marco Gambino, che rivela la vicenda di artisti, artiste e intellettuali trascurati dalla storia ufficiale; La vita dietro le canzoni, nato dall'esperienza artistica di strada del musicista, attore, autore di testi e canzoni, Daniele Chiaramida.



