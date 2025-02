Pallanuoto: Coppa Italia; Ekipe Orizzonte sconfitta in finale

Delusione per l'Ekipe Orizzonte.

La finale di Coppa Italia di pallanuoto tra le catanesi e la Sis Roma va alle capitoline, che vincono il match per 10-7 al Palazzo del Nuoto di Torino.

La partita ha visto le rossazzurre sotto 3-1 al termine del primo tempo. Parità assoluta nelle due frazioni successive, chiuse rispettivamente 3-3 e 1-1. Ultimo parziale ancora favorevole alle giallorosse, per 3-2. Dafne Bettini è stata la miglior marcatrice delle etnee con quattro gol, mentre Bronte Halligan, Charlize Andrews e Gaia Gagliardi sono andate a segno una volta a testa.

"Complimenti alle nostre avversarie - ha detto Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - , che hanno sicuramente giocato meglio di noi. Rimane il rammarico di aver giocato al di sotto delle nostre possibilità. Mi dispiace perché venivamo da un momento molto brillante anche dal punto di vista fisico e purtroppo non si è notato, perché abbiamo arrancato non solo sul piano atletico, ma pure su quello mentale. Non si è visto il vero Orizzonte, potevamo fare sicuramente meglio e naturalmente analizzeremo i motivi, perché come sempre ci concentriamo solo su noi stesse. Poi è chiaro che le nostre avversarie sono state più cattive e hanno vinto giustamente, perché hanno sfruttato i nostri errori soprattutto all'inizio".



