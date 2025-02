Pallanuoto: A1; Ortigia, col Recco finisce ciclo terribile

L'ultima tappa di un terribile ciclo di partite che ha già visto l'Ortigia affrontare due delle prime tre formazioni del campionato. Domani tocca alla Pro Recco, capolista della A1 di pallanuoto, in condominio con il Brescia, misurare il livello di crescita degli uomini di Piccardo, reduci dalla onorevole sconfitta sul difficile campo di Savona.

Una gara sulla carta proibitiva contro una corazzata, ancora imbattuta in questo campionato (così come il Brescia). I biancoverdi, ancora privi di capitan Napolitano, che deve scontare l'ultima delle due giornate di squalifica, proveranno a mettere in acqua tutto il loro orgoglio.

Alla vigilia, parla il portiere biancoverde Stefano Tempesti, che spiega cosa bisogna aspettarsi da questa partita il cui pronostico sulla carta è a favore dei liguri: "Sicuramente ci troveremo davanti una squadra forte e difficile da battere, però l'esperienza ci insegna che dobbiamo sempre puntare a fare il miglior risultato possibile. Dobbiamo avere la massima umiltà, ma senza per questo precluderci alcun tipo di obiettivo. Abbiamo visto a Savona che, pur presentandoci con una formazione rimaneggiata, se non fosse stato per due-tre episodi chiave, li avremmo messi ancora più in difficoltà, ottenendo magari un risultato diverso. Pertanto, il Recco lo affronteremo a testa alta, non faremo certo da agnello sacrificale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA