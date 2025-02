Pallamano: A1 donne; Erice vince e tiene a distanza Cassano

Vittoria di prestigio e sostanza per l'Handball Erice contro il Cassano Magnago. Le prime della classe del campionato di A1 di pallamano hanno così allontanato ulteriormente in classifica le rivali: la graduatoria parla chiaro, sono 34 i punti delle siciliane e 26 quelle del Cassano.

L'allenatrice Cristina Cabeza Gutièrrez era impegnata con la nazionale Under 17 spagnola (vincente ai Giochi Mediterranei), e allora il vice tecnico Bruno Pedro Tronelli si diverte a diventare il jolly. Quattro vittorie su quattro gare dirette dalla panchina da head-coach. Il senso della sfida contro Cassano, ovviamente, risiede altrove. È racchiuso nella tensione dei primi tredici minuti (7-7 il parziale). Giusto il tempo di rinforzare l'intensità difensiva e scatenare, conseguentemente, il contropiede, e le Arpie si ritrovano avanti con uno scarto considerevole (17-9) all'intervallo. Nella ripresa Cassano prova a reagire, ma non basta ad arginare le Arpie, che vincono 28-20.

"Sono molto contento dell'atteggiamento della squadra - afferma Bruno Pedro Tronelli - che ha difeso con intensità e creato le condizioni per semplificare la partita. È una prova che conforta e ci consente di affrontare l'avventura della Coppa Italia nel miglior modo possibile".



