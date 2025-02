Incendio devasta ristorante a Ragusa,14 persone in ospedale

Un grave incendio ha distrutto nella notte il ristorante Bon nella zona industriale di Ragusa.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima della mezzanotte mentre nel locale si stavano festeggiando alcuni compleanni.

Quattordici persone sono state soccorse e trasportate con ambulanze in ospedale: una accusa dei problemi alla vista, gli altri hanno riportato lievi ustioni e una lieve intossicazione da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato quasi quattro ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Il locale ha riportato danni ingenti ed è attualmente inutilizzabile.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per avviare gli accertamenti e chiarire con precisione la dinamica dell'incidente. Al momento, si esclude il dolo e l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente.



