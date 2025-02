Faraoni, contratto collettivo sanità spesso è un freno

"Spesso la pubblica amministrazione rimane ancorata a stereotipi e a modalità operative che sono quelli del contratto collettivo nazionale del lavoro che però talvolta rappresentano non più una garanzia rispetto al lavoratore ma un freno rispetto alla capacità della pubblica amministrazione di poter accogliere i professionisti.

E' una revisione del modello che se viene avviata dovrà essere fatta a livello nazionale, nessuna Regione può intraprendere un percorso che possa portare a una modifica dei rapporti giuridici con i lavoratori". Così l'assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, a Telecolor.

"In questo momento tutti i direttori generali stanno cercando di affiancare all'attività di reclutamento a tempo indeterminato, che pure è copiosa in Sicilia con tanti concorsi, quella di arruolamento di liberi professionisti - ha aggiunto Faraoni - e su questo si gioca una brutta partita quando si vanno a fare comparazioni di situazioni economiche che creano difficoltà a tenere insieme il sistema. Speriamo che prima o poi si risolva la questione a livello nazionale e si prende in considerazione l'autonomia gestionale tra pubblica amministrazione e privati".

Proprio sui rapporti con i privati, l'assessore Faraoni ha chiarito che non c'è alcuna linea di esternalizzazione della sanità, ma è soltanto "il riconoscimento di un principio costituzionale: la sanità è pubblica e privata". "Poi c'è un privato convenzionato e c'è un privato che si muove secondo propri principi di imprenditorialità - ha proseguito - e di questo confronto non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere in grado di garantire l'universalità del principio delle cure e poco importa se sia da parte pubblica o privata purché il cittadino abbia la possibilità di scegliere senza nocumento".





