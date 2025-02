A Bagheria un festival dedicato al cinema insulare

È stato presentato a Bagheria il "Baarìa Film Festival" (Bff), dedicato al "cinema insulare" che si terrà dal 2 al 6 luglio nella città natale del regista Giuseppe Tornatore, del pittore Renato Guttuso, del fotografo Ferdinando Scianna e del poeta Ignazio Buttitta. Delineate le linee guida della prima edizione, che offrirà al pubblico la possibilità di vedere opere girate o ambientate su un'isola, a cominciare dalla Sicilia. L'ideazione e la direzione artistica è di Alberto Anile.

Come suggerisce il sottotitolo "La Sicilia e le altre isole", il Bff prevede una sezione competitiva con lungometraggi provenienti da isole di tutto il mondo, inclusi muti d'inizio Novecento e corti realizzati da under 30. I premi saranno assegnati da una giuria di esperti e da una di studenti delle scuole superiori.

La rassegna avrà proiezioni pomeridiane in sala, e serate all'aperto a Villa Cattolica, sede permanente del Museo Guttuso, e in altri luoghi della cittadina.

"Atolli" è la sezione dedicata ai cortometraggi, con una scelta dei migliori documentari degli allievi del Centro sperimentale di cinematografia di Palermo, diretto da Costanza Quatriglio.

"Arcipelaghi" è la sezione con dieci lungometraggi di finzione.

Delle cinque serate a Villa Cattolica, una sarà interamente dedicata a Giuseppe Tornatore. Ogni serata sarà aperta da cortometraggi muti d'inizio secolo girati in Sicilia, 5 minuti, musicati dal vivo, provenienti dagli archivi del Museo del Cinema di Torino, delle cineteche del Friuli, di Bologna e di Milano.

"Sarà un'occasione per 'isolarsi' in un paradiso di buon cinema - ha detto Anile - per riscoprire la regione e salpare verso le altre Sicilie sparse per il globo".



