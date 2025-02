Pallamano: A1; Erice, sfida insidiosa col Cassano Magnago

Giornata insidiosa la settima del girone di ritorno di A1 di pallamo per l'Handball Erice, sempre in difesa della prima posizione solitaria in classifica. Domani, in casa contro Cassano Magnago, si giocherà la sfida che precederà la pausa per l'atto conclusivo della Coppa Italia (Riccione, 27 febbraio-2 marzo).

L'andata si era conclusa 21-21, ma due gradi di giudizio hanno confermato lo 0-5 a tavolino in favore delle siciliane, per posizione irregolare di Giulia Gozzi, il cui tesseramento non era stato perfezionato.

"La gara d'andata, pareggiata sul campo - sostiene l'ala destra Giulia Losio - testimonia il valore delle nostre avversarie e l'attenzione con cui dovremo affrontare questo match. Cassano ha anche puntellato il suo organico durante la stagione e si presenta, quindi, come una squadra temibile. Sappiamo benissimo come loro stiano aspettando questa sfida e per me sarà un incontro speciale, visto che io sono anche un'ex. Le aspettiamo anche noi, convinte di poter dare il nostro meglio. Sono sicura che sarà una grande partita".



