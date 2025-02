Madre sfoga rabbia su figlia 14enne, la ferisce con coltello

Avrebbe sfogato la propria rabbia per un litigio con l'ex compagno contro la figlia di 14 anni, che la stava aspettando in casa, prima sbattendole la porta in faccia poi ferendola a un braccio con un coltello da cucina, procurandole una ferita di 8 centimetri. E' l'accusa contestata dalla polizia di Catania a una donna di 34 anni, in passato più volte segnalata all'autorità giudiziaria per aggressioni a parenti e vicini di casa, che è stata denunciato da agenti delle Volanti della Questura per maltrattamenti in famiglia e lesioni personale.

Le indagini sono state avviate dopo l'arrivo della ragazza nel pronto soccorso in ospedale, dove i medici le hanno applicato dieci punti di sutura. E' stata la 14enne a raccontare alla polizia di essere stata colpita dalla madre dopo che la donna aveva litigato con l'ex compagno. La minorenne, nello stesso tempo, ha contattato il padre, separato da anni, giunto in ospedale per stare vicino alla figlia.

Dal racconto della giovane e dell'uomo sono emersi frequenti comportamenti aggressivi tenuti dalla donna. Infatti, secondo quanto riferito ai poliziotti, l'aggressione fisica sarebbe soltanto l'apice di un'escalation di violenze perpetrate da tempo e, fino a quel momento, confinate ad aggressioni verbali. Dopo aver affidato la giovane al padre, agenti delle Volanti hanno subito avviato le ricerche della 34enne che nel frattempo si era resa irreperibile. Soltanto più tardi è stata rintracciata a casa dove è stato trovato e sequestrato il coltello usato per l'aggressione.



