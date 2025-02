Favignana set del regista Christofer Nolan

Nei mesi di marzo e aprile l'isola di Favignana diventerà un importante set cinematografico. Ormai è certo che alcune delle riprese di "The Odyssey" di Christofer Nolan saranno effettuate in Sicilia. Per circa otto settimane la troupe sarà nelle isole Egadi. Coinvolti moltissimi abitanti che parteciperanno come comparse e figuranti. Molte strutture ricettive sono già piene e ospitano le maestranze che stanno allestendo i set cinematografici.

È probabile che le scene verranno girate al Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Cala Rossa e al Bue Marino. In queste settimane con qualche difficoltà, si stanno completando le procedure per ottenere i permessi, dalla Regione in particolare.

Il Marocco, la Grecia e le isole Eolie con Lipari sono state scelte per altre riprese.

Nolan, regista di Oppenheimer e Interstellar, ha messo insieme un nutrito cast di star internazionali: tra quelli confermati Matt Damon nel ruolo di Odisseo, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron.





