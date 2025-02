Sequestrati 3,2 kg di droga e 3 arresti, anche madre e figlio

Tre persone arrestate e 3,2 chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata: è il bilancio di un'operazione 'Matrioska' delle Volanti della Questura di Catania, eseguita anche grazie alla collaborazione del cane antidroga Ares.

Il primo arresto è scattato nei confronti di un 18enne romeno trovato in possesso di 250 grammi di droga, tra marijuana e hashish. Durante una successiva perquisizione nella casa nel rione Monte Po di una 55enne, originaria di Enna, la polizia ha trovato 250 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish. Durante un'ulteriore perquisizione nell'abitazione del figlio della donna, un 23enne Ennese, agenti delle Volanti hanno sequestrato oltre due chilogrammi di marijuana e 500 grammi di hashish.

Su disposizione del Pm di turno il 18enne e la 55enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre il 23enne è stato condotto in carcere. Il giudice ha poi disposto gli arresti domiciliari per il diciottenne e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la donna. Per il 23enne il gip, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto ed ha applicato nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e della presentazione alla polizia giudiziaria.



