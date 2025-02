Pallanuoto: Coppa Italia; L'Ekipe in corsa per vincere

Primo obiettivo stagionale a portata di mano per l'Ekipe Orizzonte di pallanuoto. Le etnee prendono parte alle Final Six di Coppa Italia femminile, in programma al Palazzo del Nuoto di Torino fino a sabato. Le catanesi, che puntano ad alzare il trofeo per la sesta volta, partiranno direttamente dalla semifinale, in virtù del girone eliminatorio vinto a punteggio pieno in casa lo scorso ottobre.

Le rossazzurre allenate da Martina Miceli saranno in campo domani dalle ore 19.30, con diretta su Raisport HD, e affronteranno la vincente del quarto di finale tra Plebiscito Padova e Rapallo Pallanuoto.

"Ci giocheremo una parte della nostra stagione - ammette Giulia Viacava, numero 4 dell'Ekipe Orizzonte - ma noi ci sentiamo pronte. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparate molto bene, sarà fondamentale pensare a ciò che dobbiamo fare noi ancor prima di concentrarci sulle nostre avversarie. Cercheremo di fare del nostro meglio, giocando anche per i nostri tifosi che a Catania ci seguono sempre numerosi e ben sapendo che qualcuno di loro sarà in tribuna a Torino".





