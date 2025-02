Messina Denaro: don Ciotti, in 30 anni altre latitanze

"La latitanza di Matteo Messina Denaro richiama il fatto che ci sono state altre latitanze in questi 30 anni. Ci sono state complicità non solo sul territorio ma anche ad altri livelli". Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, alla presentazione del libro 'I diari del boss' di Lirio Abbate al teatro Selinus di Castelvetrano (Trapani). La presentazione è stata la prima in provincia di Trapani. "Tra le righe delle sue lettere alla figlia emerge una lettura di sé. La lotta allo Stato lui lo ha considerata una guerra giusta - ha detto don Ciotti - e questo lo abbiamo visto col tritolo, le bombe, le uccisioni. Ma in alcuni passaggi si contraddice e da qui emerge una parte di sconfitta".

Tra le pagine del libro si muovono soprattutto figure femminili: "Solo due uomini compaiono nei diari - ha detto Abbate alla platea - è una storia tutta al femminile e quello che emerge è proprio una figura di boss che non è degna nemmeno del codice mafioso". E Abbate aggiunge: "Dai diari emerge che lui non mette mai in conto di essere arrestato e questo significa che era ben coperto da una comunità".



