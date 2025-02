Gomitata al volto a dipendente,arrestato rapinatore parafarmacia

Un uomo di 55 anni, Cateno Patanè, è stato arrestato da carabinieri della stazione di Giarre, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Procura etnea, per rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Secondo l'accusa, sarebbe l'autore dell'assalto, il 13 novembre del 2024, a una parafarmacia di Giarre. L'indagato avrebbe portato via l'incasso presente in cassa dopo avere colpito con una gomitata al volto una delle dipendenti. Le indagini, incentrate sulla disamina dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e sulle dichiarazioni delle vittime, hanno poi permesso di risalire al 55enne che è stato arrestato e condotto in carcere.





