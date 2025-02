Debutta al teatro Biondo Thérèse, un'indagine dei nostri giorni

Debutta domani in prima nazionale al Teatro Biondo di Palermo, che lo produce, lo spettacolo Thérèse di Stefano Ricci, con Donatella Finocchiaro, Alberto Carbone, Giulia Eugeni, Alessandra Fazzino. In scena anche l'operatore di camera Giulio Magazzù, i movimenti sono di Stellario Di Blasi, le musiche originali di Andrea Cera, le scene di Eleonora De Leo, i costumi di Gianluca Sbicca, light designer è Gianni Staropoli, assistente alla regia Liliana Laera. Repliche fino al 2 marzo, poi al Rossetti di Trieste, dal 4 al 7 aprile, e al Teatro Remondini di Bassano del Grappa il 9 e 10. Confrontandosi con Thérèse Raquin, il celebre romanzo naturalista di Émile Zola, Ricci, che firma testo e regia, conduce Donatella Finocchiaro in quella che è una rivoluzione copernicana conoscitiva, in un sistema orbitale antropologico che parte dalla figura di Thérèse e, attraverso il tempo, fotografa le fragilità del nostro quotidiano. In scena la storia di adulterio, delitto e rimorso, che Zola definiva un "grande studio psicologico e fisiologico", nel quale ha fatto "su due corpi vivi ciò che i chirurghi fanno su dei cadaveri", assume nello spettacolo di Ricci le caratteristiche di un'indagine dei nostri giorni, un vagabondaggio nell'acre coscienza di poter sopravvivere dopo la tragedia in un mondo privo di intelaiatura emotiva.



