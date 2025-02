Agrigento Capitale, al via progetto Tra identità e algoritmo

E' stato presentato stamane, nell'ambito delle attività del programma di "Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025", nel foyer "Pippo Montalbano" del Teatro Pirandello di Agrigento, "Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell'algoritmo", un progetto innovativo ideato e promosso dal Liceo Scientifico Leonardo e dalla Fondazione Agrigento 2025, inserito nel programma ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Obiettivo dell'iniziativa è quello di creare un ponte tra scienza, arte e cultura, dando vita a un percorso di scoperta e riflessione che, tramite la programmazione di conferenze, laboratori, spettacoli e mostre, sia accessibile a tutti. In particolare, il Liceo Scientifico Leonardo si fa promotore di un'idea di umanesimo tecnologico, che coniuga il pensiero classico con la contemporaneità, stimolando la curiosità e la partecipazione attiva, con un'attenzione speciale alla valorizzazione del ruolo delle ragazze nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). L'iniziativa, infatti, si propone di avvicinare un ampio pubblico alle discipline scientifiche, stimolando la curiosità e l'interesse verso saperi quali matematica, biologia, fisica, chimica, astronomia con un occhio sempre attento ai temi etico-filosofici. Sono in programma, in un percorso che si articolerà lungo tutto il 2025, un ciclo di conferenze e tavole rotonde con esperti di nel campo scientifico-tecnologico. Le iniziative prenderanno il via sabato 22 febbraio e si concluderanno il 4 marzo e si articoleranno in una vera e propria "Settimana della Cultura scientifica" che sarà aperta alle scuole secondarie di primo e secondo grado della città e ai cittadini.



