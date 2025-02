Mediterranea, 'spionaggio Casarini iniziato un anno fa'

"Nel febbraio 2024, quindi molti mesi prima dell'individuazione del warm Graphite, una entità non ancora identificata ha operato un attacco software di tipo 'sofisticato', con tentativo di forzatura degli account di Luca Casarini". Così la Ong, Mediterranea Saving Humans in merito al caso di spionaggio riguardante il suo fondatore e capomissione, Luca Casarini, che ha riscontrato nel suo telefono e anche in alcuni di componenti della Ong, un'operazione di spionaggio attraverso uno spyware prodotto dall'azienda israeliana Paragon solution. L'analisi è condotta da The Citizen Lab, un team di ricerca all'Università di Toronto.

"Abbiamo deciso di pubblicare attraverso dei report, tutte le informazioni che ci arriveranno dal team di esperti - dice la Ong - che sta conducendo l'indagine civile sui telefoni dei nostri attivisti. Il governo italiano ha opposto il segreto di Stato alle legittime domande su chi ha autorizzato una simile attività lesiva dei diritti e delle libertà costituzionali, e in violazione alle convenzioni internazionali, spiando giornalisti, attivisti, rifugiati e soprattutto con quali motivazioni".

Secondo l'analisi condotta da The Citizen Lab, l'attacco risale a un anno fa, "quindi molti mesi prima dell'individuazione del warm Graphite, verosimilmente seguendo un protocollo per la costruzione di quella che viene classicamente definita 'catena di sorveglianza', che ha come esito finale il passaggio da uno spyware al più sofisticato strumento militare Graphite. L'analisi può rivelare dettagli molto interessanti sulla sorgente, arrivando fino all'individuazione della società privata alla quale questo tipo di operazione è stata affidata. E dunque, anche all'eventuale committente".



