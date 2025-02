Investito dall'autobus a Palermo, in gravissime condizioni

Sono gravissime le condizioni del palermitano di 52 anni che è stato investito da un autobus dell'Amat a Palermo in via Libertà. Il mezzo della società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo è stato sequestrato dagli agenti della polizia municipale che stanno indagando per accertare quanto successo. L'uomo è stato operato d'urgenza due volte ieri all'ospedale di Villa Sofia. Adesso si trova ricoverato nel reparto di neurorianimazione. La prognosi è riservata.



