Asp Catania, murale di Ligama in Consultorio familiare Librino

"Libera, natura, umana" è il titolo di un murale che l'artista siciliano Ligama ha realizzato all'ingresso del Consultorio familiare di Librino dell'Asp di Catania. Raffigura una grande dea alata che si prende cura della comunità, simboleggiata da ulivi con foglie e frutti verdi e rossi ed evoca la cura come dimensione fondamentale della condizione umana, della sua libertà e della sua diversità. Con quest'opera Ligama invita a una riflessione sui diversi modi di prestare attenzione e di stare in relazione con sé stessi e gli altri, modi che guidano verso la promozione umana e relazioni generative.

Un messaggio voluto e condiviso anche dagli operatori del Consultorio familiare e dalla Direzione del Pta di Librino, che hanno promosso e sostenuto l'iniziativa, che ha registrato anche numerose adesioni, apprezzandone in particolare la finalità e il messaggio di benessere e coesione sociale per la comunità servita dal presidio sanitario.

"È un murale - afferma il direttore generale dell'Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio - che parla di presente e di futuro, di vita e di cura. Aggiungiamo anche che l'opera è di un artista straordinario come Ligama, che con generosità ha risposto all'invito degli operatori del Consultorio. Sono tutti elementi che ci permettono di apprezzare il valore dell'opera in sé e la sua unicità nella relazione con il contesto per la quale è stata pensata e realizzata. Siamo grati al maestro Ligama e a tutti i protagonisti di questa iniziativa che speriamo possa essere replicata anche in altre strutture".

L'artista ha anche impreziosito alcune stanze del Consultorio familiare con alcune opere che riprendono i suoi famosi Pixel e nelle quali sono raffigurati rami di ulivo e di carrubo simboli di rigenerazione, resistenza e bellezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA