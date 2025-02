A Palermo week-end con lo Sfincione festival

Panificatori di Bagheria, Monreale, Camporeale, Casteldaccia e Palermo si confronteranno, mettendo in gioco abilità e tradizione gastronomica dei rispettivi territori, da venerdì a domenica prossimi, in occasione dello "Sinfione Festival", a Sanlorenzo Mercato di Palermo. Una sfida che avrà come protagonista uno dei più tipici piatti dello "street food" della Sicilia occidentale, in particolare del Palermitano. Sei panificatori, cinque in gara e uno fuori concorso, porteranno le loro specialità con una giuria che sarà chiamata a decretare il vincitore della migliore "pizza identitaria dei siciliani": Panificio Spera (Camporeale), Qcinu (Palermo), Bakery Elite (Casteldaccia), Panificio Massaro (Monreale), Antica Forneria Scaduto (Bagheria). Fuori gara il vincitore della scorsa edizione: Panificio Conti (Bagheria).

Lo sfincione palermitano, classico con pomodoro, cipolla, acciughe e caciocavallo si scontrerà con il tradizionale sfincione bagherese, bianco, alto, con mollica, cipolla, tuma o ricotta; con la "sciavata" di Camporeale; con quello di Monreale dal perfetto equilibrio tra pasta morbida, pomodoro, cipolla, formaggio filante e origano ed infine con quello di Casteldaccia realizzato con cipolla, tuma, a cui dopo la stesura della cipolla, della salsa di pomodoro e dell'acciuga, si aggiunge una spolverata di caciocavallo. Per gustarli tutti basterà acquistare i gettoni al costo di 12 euro in tutte le casse del mercato (o in anteprima sul sito www.sanlorenzomercato.it/shop) , con i quali si potranno fare gli assaggi delle specialità. Per votare lo sfincione preferito sarà distribuito un gettone. La premiazione domenica pomeriggio alle 17. Lo "Sincione Festival" sarà arricchito da una serie di eventi, come uno spettacolo di Carnevale per bambini, uno show-cooking dedicato al "Cuddiruni" di Ciminna (Palermo), una specialità antica della tradizione contadina siciliana, che è una focaccia rustica preparata con un impasto di farina di grano duro, olio extravergine di oliva, cipolla, acciughe, formaggio pecorino e aromi tipici come l'origano. In programma, infine, musica live ogni sera con band che canteranno e suoneranno cover di artsiti italiani.



