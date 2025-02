Violenza sessuale di gruppo a Catania, terza condanna

Arriva la terza condanna per la violenza sessuale di gruppo commessa il 30 gennaio del 2024 alla Villa Bellini di Catania nei confronti di una tredicenne davanti al suo allora fidanzatino 17enne. Il Tribunale per i minorenni, in veste di gup, col rito abbreviato, ha inflitto sette anni e quattro mesi a uno dei violentatori ancora non maggiorenni. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L'accusa è stata rappresentata dalla procuratrice dei minorenni Carla Santocono e dal sostituto Orazio Longo. Il ragazzino, assistito dall'avvocato Michelangelo Mauceri, si è sottoposto all'esame del giudice e ha ammesso di aver abusato dell'adolescente in uno dei bagni del giardino Bellini.

La ragazzina era in compagnia del fidanzato nella Villa Bellini quando fu accerchiata da sette egiziani e poi violentata da due di loro, identificati dalle tracce biologiche prelevate dalla Sis dei carabinieri e poi analizzate dai Ris, nei bagni pubblici. E' ancora pendente il processo ordinario nel Palazzo di piazza Verga a Catania a quattro maggiorenni istruito su indagini coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dalla sostituto Anna Trinchillo.



