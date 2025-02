Sindaci del Belìce a Schifani,no a mega impianti eolici

Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto stamane una delegazione di sindaci della Valle del Belìce in rappresentanza dei firmatari del Manifesto contro la speculazione del territorio a causa dei grandi impianti di energie rinnovabili. All'incontro erano presenti oltre ai sindaci di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, di Partanna Francesco Li Vigni, di Santa Margherita Gaspare Viola, di Sambuca Giuseppe Cacioppo, di Poggioreale Carmelo Palermo, di Gibellina Salvatore Sutera, di Menfi Vito Clemente anche Gaetano Armao nella qualità di presidente della commissione Via, il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano e il consulente del Gal valle del Belice Mario Di Giovanna.

I sindaci hanno rappresentato al presidente la loro preoccupazione per quello che loro definiscono "un vero e proprio assalto al nostro territorio". Armao ha elencato tutte le azioni messe in atto in commissione Via, rendendosi disponibile ad audire in commissione un rappresentante dei sindaci. Il presidente della Regione, nelle more dell'individuazione dell'aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti Fer che al momento è bloccata in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, si è impegnato ad approvare un decreto per equiparare le aree in cui non è possibile realizzare impianti fotovoltaici alle stesse aree già individuate con legislazione esistente per gli impianti eolici.

Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche parlamentare regionale, ha inoltre proposto un'audizione innanzi alla commissione ambiente dell'Ars per discutere degli aspetti tecnici che potranno essere inseriti in future ed urgenti proposte di legge per tutelare il territorio.

"Questa riunione è un primo atto concreto con impegni precisi per contrastare l'assalto degli impianti Fer nel nostro territorio" hanno commentato i sindaci a margine dell'iniziativa.



