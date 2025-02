Senza patente fugge all'alt in città a 120 km l'ora,arrestato

Un uomo di 31 anni che a Catania guidava senza patente è stato arrestato dalla polizia la notte di San Valentino per resistenza a pubblico ufficiale a conclusione di un rocambolesco inseguimento durante il quale ha sfiorato i 120 chilometri l'ora per le vie del centro. Agli agenti della squadra Volante della Questura ha detto che fuggiva perché senza patente e perché l'auto era di un amico che gliela aveva prestata per uscire con la fidanzata.

Durante la spericolata fuga l'uomo ha commesso numerosissime infrazioni al Codice della strada, invadendo più volte la corsia opposta, effettuando sorpassi spregiudicati, attraversando incroci col semaforo rosso, guidando addirittura contromano e sfiorando in pieno centro città i 120 km/h. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di tre pattuglie della polizia.

Una volta fermatosi, l'autista ha tentato di ostacolare gli agenti che hanno dovuto forzare lo sportello per farlo uscire dal veicolo. Dopo l'identificazione, il 31enne è stato sottoposto all'alcol test, risultato negativo, ed è stato condotto in ospedale per gli accertamenti sullo stato di alterazione da eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, i cui esiti verranno consegnati nei prossimi giorni.

Al 31enne sono state contestate svariate infrazioni per alcune centinaia di euro. Il proprietario dell'auto dovrà pagare la sanzione prevista per avere affidato incautamente il mezzo ad una persona senza di patente di guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA