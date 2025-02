Al via "Mount Etna", un progetto di tutela del paesaggio

L'Etna al centro di un programma di ricerca internazionale finalizzato ad esplorare nuovi scenari per tutelare il paesaggio, riqualificare i ruderi, studiare e valorizzare il sottosuolo archeologico del vulcano in attività più grande in Europa, ma anche Patrimonio Unesco. Insieme saranno le Università di Madrid, Palermo, Barcellona, Smirne, Napoli, Catania con il contributo di cinque gruppi di progettazione etnei che approfondiranno temi importanti come storia, arte, ambiente, diritto e tecnologia. Al via nella sede del Parco dell'Etna a Nicolosi, dal 21 al 23 febbraio, il programma laboratoriale di architettura: "Mount Etna. Abitare il vulcano, memorie, tecniche, natura". Un laboratorio di ricerca che vede l'Ente Parco dell'Etna promotore del progetto "Mount Etna", insieme all'Archeoclub d'Italia, col patrocinio dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, ed il coinvolgimento dell'Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II.

Si punta ad un nuovo modello di ristrutturazione con riqualificazione e fruizione dei ruderi, secondo un modello filologico e critico seguendo i dettami delle carte del restauro e con particolare attenzione alla moderna letteratura architettonica sul rapporto tra antichità e modernità, della zona etnea per promuovere nuove forme di utilizzo rispettose del Monte Etna e delle sue colate laviche, dando alle popolazioni del luogo strumenti per convivere col vulcano. Lo ha annunciato l'architetto Francesco Finocchiaro, direttore del Dipartimento Architettura e Paesaggi di Archeoclub d'Italia nazionale.

Il tema principale sarà quello della natura abitata. Al progetto lavoreranno progettisti e specialisti di Università Internazionali: Palermo, Catania, Napoli ma anche Parigi, Smirne, Barcellona e Madrid. Tutti gli esperti daranno vita al laboratorio con il workshop aperto alla stampa ed in programma dal 21 al 23 Febbraio, presso la sede dell'Ente Parco dell'Etna, a Nicolosi, con la partecipazione di vulcanologi, architetti, geologi, architetti.



