Spintona la sorella e la morde,poi aggredisce anche la madre

Un 19enne di Adrano, accusato di avere aggredito la madre e la sorella, quest'ultima presa anche a morsi, è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno preso avvio dopo l'intervento nella casa dove vivono i tre di una pattuglia in seguito a una chiamata d'aiuto al 112 per una lite familiare. Secondo una prima ricostruzione, il 19enne, per contrasti familiari, avrebbe aggredito prima la sorella più grande, spintonandola con violenza e giungendo persino a morderla, e poi si sarebbe scagliato contro la madre. Quest'ultima dopo un primo tentativo di calmare il figlio, risultato vano, ha richiesto l'aiuto della polizia, temendo che la situazione potesse degenerare. Gli agenti hanno portato il giovane negli uffici del commissariato per tutti gli accertamenti del caso, mentre la sorella è stata medicata nel pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla dove ha avuto una prognosi di 20 giorni.



