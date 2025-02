Running Sicily, inserita la Di corsa per Telethon di Catania

Dopo l'annullamento della "Fontalba Marathon Messina", che era in programma il prossimo 9 marzo, è stato rimodulato il calendario del XII Running Sicily-Trofeo Nuova Sport Car Mini, ideato e organizzato dall'Asd Agex di Nando Sorbello. La novità del 2025 è l'inserimento in calendario dell'VIII "Di Corsa per Telethon di Catania", organizzata dalla Nissolino Sal Catania di Giuseppe Sciuto, gara di 10 Km. su strada livello Bronze, in programma giovedì 1 maggio.

Il Running Sicily, quindi, prenderà il via il prossimo 23 febbraio con l'edizione numero 40 della LifeStar Malta Marathon, proseguendo poi l'1 maggio con la VIII Di Corsa per Telethon di Catania, quindi 22 giugno la 10 Km. del Castagno dei cento cavalli di Sant'Alfio, il 19 ottobre la XII Palermo International Half Marathon, infine il 30 novembre la quinta ed ultima tappa a Mazara del Vallo con la XVI Maratonina di Sicilia.

Per il primo appuntamento del circuito, a Malta il 23 febbraio, ai nastri di partenza ci sarà, oltre a Oukhrid Lhoussaine, che ha vinto il titolo italiano il 2 febbraio scorso trionfando nella Maratona Maga Circe in 2'16"58, il tre volte campione di Francia Alaa' Hrioud che punta a centrare il bis sul traguardo di Sliema dopo il successo ottenuto sotto la pioggia lo scorso anno.



