Mostra di 74 quadri sulle canzoni vincitrici a Sanremo

Il brano che ha vinto il festival di Sanremo 2025 ha ispirato un ponte artistico con Palermo.

"Balorda nostalgia", cantata da Olly, è stata raffigurata in otto tele dal gruppo di "Calapanama", pittori siciliani che hanno organizzato, in una sala dell'hotel Villa D'Amato di Palermo, una mostra di 74 quadri sulle canzoni vincitrici del festival, dalla prima edizione a quella del 2024. L'opera numero 75, che ha completato la serie, è stata dipinta in otto copie diverse la stessa notte in cui sul festival è calato il sipario.

Le otto tele resteranno in mostra fino al 10 marzo con tutte le altre nell'albergo che ha ospitato l'iniziativa. Poi saranno donate ai Comuni di Sanremo e Palermo, alla Rai siciliana, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia, a Carlo Conti e alla comunità del missionario Biagio Conte. Una copia andrà, naturalmente, al vincitore Olly.

All'iniziativa hanno partecipato gli artisti Caterina Trimarchi, Totò Calò, Vincenzo Roberto Gatto, Silvana Lanza, Mariella Ramondo, Armando Guarnieri, Giusy Lo Medico, Simonetta Genova. Ciascuno di loro ha rappresentato il testo della canzone, secondo la propria sensibilità artistica.

Il gruppo di "Calapanama" è conosciuto per le estemporanee davanti al porto della Cala di Palermo, durante le quali ogni pittore indossa un cappello di paglia, il famoso panama. Tra le iniziative più significative di "Calapanama" va ricordato il "Muro della legalità" a Palermo che su una superficie di 70 metri ritrae le vittime di mafia e i volti di coloro - scrittori, artisti, fotografi - hanno raccontato i crimini di Cosa nostra.



