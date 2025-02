Etna: Sac, nessuna restrizione per l'aeroporto di Catania

Tre spazi aerei, a est dell'Etna, i settori A3 e A3 bis, sono stati chiusi per la presenza della nube eruttiva emessa dal vulcano fino alle 9 di domani, ma questa decisione non comporta alcuna restrizione per il traffico in arrivo o in partenza dall'aeroporto di Catania. Lo rende noto l'Unità di crisi della Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, che invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.



