Alla guida col cellulare, sospesa patente a 13 automobilisti

Patente immediatamente ritirata, per almeno 15 giorni, e sanzione minima di 250 euro. Sono i provvedimenti attuati, in applicazione del nuovo Codice della strada, dalla polizia a Catania nei confronti di 13 automobilisti trovati ad utilizzare il cellulare mentre erano alla guida. Complessivamente agenti squadra volanti e moto-volanti della Questura hanno comminato multe per 3.000 euro. Uno degli automobilisti sanzionati aveva finito i 'punti' della propria patente e per lui potrebbe scattare la revoca del titolo di guida. Gli altri 12 potranno rientrare in possesso della patente soltanto dopo il periodo di sospensione di almeno 15 giorni. Durante i controlli, sono state contestate ulteriori 10 infrazioni relative alla guida senza casco protettivo, alla mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile e alla revisione scaduta. Inoltre, in alcuni casi, è stato possibile accertare come, all'interno delle auto, si trovavano bambini seduti in sedili non adatti alla loro età.



