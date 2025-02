Bimbo 5 anni si allontana da genitori a Palermo, lo trova la Ps

Gli agenti della polizia di Stato hanno ritrovato un bambino di 5 anni che si era smarrito in corso Vittorio Emanuele dopo essersi allontanato dai genitori, una coppia di turisti. La donna, parlando in inglese ha riferito alla polizia che, mentre si trovava all'altezza della cattedrale non aveva più visto suo figlio. Gli agenti hanno iniziato le ricerche. Un equipaggio del commissariato "Oreto Stazione", grazie alla collaborazione dei cittadini, è riuscito a rintracciare il bambino all'altezza di Porta Felice e lo ha accompagnato dalla madre.



