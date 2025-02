Schifani, passo indietro di Ricciardo scelta di responsabilità

"Prendo atto con rispetto della decisione di Carmelo Ricciardo di rinunciare all'incarico di dirigente generale del dipartimento dell'Istruzione. È una scelta che dimostra senso di responsabilità e attenzione verso l'azione del governo regionale, impegnato a lavorare con determinazione per il bene della Sicilia. A Ricciardo va il mio apprezzamento per il servizio reso all'amministrazione regionale in tanti anni di lavoro e che continuerà a rendere nel suo ruolo di dirigente regionale. Ribadisco ancora una volta la mia fiducia nella magistratura affinché presto possa fare piena chiarezza". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.



