Paolo Scollo nuovo rettore dell'università Kore di Enna

Il professore Paolo Scollo è il nuovo rettore dell'università Kore di Enna. Succede nell'incarico al neurochirurgo Francesco Tomasello, giunto a fine mandato che gli era stato conferito due anni fa. Lo rende noto l'ateneo, sottolineando che l'avvicendamento è avvenuto alla scadenza naturale degli organi.

Il professore Scollo è stato eletto all'unanimità dal consiglio dei garanti, massimo organo rappresentativo di tutte le componenti della comunità Kore, su proposta del presidente Cataldo Salerno, il quale ha prima del voto rivolto un saluto riconoscente e grato al prof. Tomasello per avere con generosità guidato l'ateneo nel biennio di massimo sviluppo della facoltà di Medicina. Anche il suo mandato è di due anni.

Paolo Scolllo, ordinario di Ginecologia, è anche noto nella comunità scientifica internazionale per essere stato il primo e finora l'unico ad avere effettuato un trapianto d'utero in Italia seguito alla nascita di una bambina.

L'elezione del nuovo rettore fa seguito all'insediamento dei nuovi organi di governo e di controllo dell'università della Sicilia centrale. Sono stati infatti eletti anche i revisori dei conti, il comitato etico e l'ombudsman, carica quest'ultima alla quale è stato confermato il giudice Salvatore Cardinale, già presidente della Corte di appello di Caltanissetta.

Il presidente Salerno ha confermato e riunito oggi stesso il Consiglio di amministrazione dell'ateneo. Vice presidente sarà Giuseppe Calabrese, direttore generale della Banca di credito cooperativo di Regalbuto; consiglieri l'avvocato Antonio Lo Bianco, del foro di Enna, e Ketty Vaccaro, del Censis. A loro si unisce il neo rettore, che ne parte di diritto.

Nella sua prima seduta, seguita a quella del Consiglio dei garanti, il Cda della Kore ha confermato per ulteriori quattro anni nel ruolo di direttore generale dell'ateneo Salvatore Berrittella.

Alla seduta del Consiglio dei garanti, che si è tenuta in forma pubblica, ha partecipato anche l'ex rettore Giovanni Puglisi, che del prof. Scollo è stato, come ha notato il presidente Salerno, il "primo e validissimo coach" nell'università di Enna.

Il presidente Salerno si è complimentato con il nuovo rettore, sottolineando che si tratta della prima volta di un rettore della Kore eletto all'interno del corpo docente dello stesso ateneo e che questo accade, significativamente, nel ventesimo anno accademico dell'Uke



