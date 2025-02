Pallanuoto: Champions donne; l'Ekipe Orizzonte travolge Zuglò

L'Europa sorride ancora all'Ekipe Orizzonte, tre punti che consolidano ulteriormente la classifica delle catanesi, già qualificate ai quarti di finale di Champions League di pallanuoto, con due turni d'anticipo. Oggi le rossazzurre hanno battuto 15-4 le ungheresi del Bvsc Zuglò alla piscina di Nesima, nella quinta giornata del girone D.

Partita in crescendo della squadra allenata da Martina Miceli, che ha vinto 2-0 il primo tempo e pareggiato 3-3 il secondo. Divario diventato ancor più netto nella terza e quarta frazione, conquistate dalle etnee rispettivamente per 4-0 e 6-1.

Dafne Bettini è stata la top-scorer assoluta del match con quattro gol.

"Oggi - ha detto Charlize Andrews, numero 7 dell'Ekipe, a segno tre volte - è stato bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi, perché erano davvero numerosi e ci hanno dato tantissima energia, come si nota anche dal punteggio finale del match.

Abbiamo dimostrato di essere una squadra molto diversa dall'ultima volta che abbiamo giocato contro di loro e siamo davvero entusiaste di avere l'opportunità di portare questa energia in Coppa Italia la prossima settimana".



