Pallamano: A1; Erice, altra trasferta vincente a Casalgrande

Non si ferma la corsa delle Arpie.

Altra vittoria in trasferta per l'Handball Erice, che supera Casalgrande Padana e mantiene il primo posto solitario della classifica di A1 di pallamano. Assente l'allenatrice Cristina Cabeza Gutierrez, impegnata alla guida della nazionale giovanile spagnola, è andato in panchina il vice Bruno Tronelli.

L'Handball Erice, nonostante il gran carattere delle padrone di casa, indirizzano l'inerzia dell'incontro a loro favore, facendo valere la propria fisicità e il maggior talento, respingendo ogni tentativo di avvicinamento delle emiliane, chiudendo la prima frazione 11-17. Nel secondo tempo, prende forma il massimo sforzo di Casalgrande Padana, che arriva a meno 4, prima che le Arpie finiscano in crescendo il match. Il prossimo match delle siciliane, sulla carta, sarà più impegnativo, sabato ospiteranno il Cassano Magnago.



