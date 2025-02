"Palea", l'arte del fuoco di Boghossian torna a Palermo

Dopo Immaginario fiammeggiante.

Forme e ritmi dell'instabilità universale a cura di Bruno Corà alla Fondazione Sicilia, l'artista Jean Boghossian torna a Palermo con Palea, mostra a cura del priore di San Domenico Sergio Catalano e organizzata dalla Fondazione Sebastiano Tusa in tre luoghi di Palermo: la Chiesa di San Domenico, l'Archivio storico comunale e il foyer di Villa Igiea. L'iniziativa si pone quale momento celebrativo del Giubileo e per ricordare l'ottocentesimo anniversario della nascita del grande santo domenicano Tommaso d'Aquino. Il titolo della mostra richiama, infatti, il termine utilizzato da San Tommaso per definire il suo straordinario lavoro teologico. Secondo quanto riportato da Guglielmo da Tocco nella Ystoria Sancti Thomae de Aquino, l'Angelico Dottore definì "palea" (paglia) ciò che aveva scritto fino a quel momento, nulla di fronte all'ineffabile mistero di Dio.

In questo contesto ben si colloca l'opera dell'artista belga libanese Boghossian che, con i suoi libri scolpiti dal fuoco, imprigiona la conoscenza contenuta in essi, testi e figure che altrimenti andrebbero perduti nel grande mare della conoscenza.

In San Domenico, alcune di queste sculture, cui le fiamme hanno conferito l'aspetto di metallo brunito, sono poste in ideale relazione con la pala raffigurante Cristo crocifisso, la Maddalena e San Tommaso D'Aquino di Giovanni Paolo Fondulli (1573), che raffigura l'estasi del Santo con i suoi scritti abbandonati ai piedi della Croce. Mentre un altro, Red Phoenix, è stato collocato in dialogo con la bella tomba di Sebastiano Tusa di Michele Canzoneri, anche questo un libro della vita dove sono intarsiati gli elementi della vicenda umana dell'archeologo tragicamente scomparso nel 2019.

"I miei sono libri salvati dall'indifferenza", spiega l'artista che usa il fuoco e il fumo come elementi fondanti della sua pratica artistica. "Tutte le cose sono uno scambio del fuoco, e il fuoco uno scambio di tutte le cose" (Eraclito). Come la percezione dell'arte, nulla è immutabile, ma tutto è in divenire. Nel suo lavoro, l'artista interagisce con una vasta gamma di materiali, tra cui tela, carta, libri e plastica, che manipola attraverso una varietà di tecniche che spesso lasciano dietro di sé motivi di illuminazione dello sguardo. Anche i suoi Vulcani esposti a Villa Igiea e nel Chiostro di San Domenico rispondono a questa esigenza di trasmutazione della materia alla ricerca dell'armonia universale. All'Archivio comunale, infine, è esposto un altro libro, che verrà donato all'istituzione, anche questo messo in relazione con l'infinito patrimonio di storie e memorie in essa conservate. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 1° maggio.



