Etna Comics 2025, la 'guida' sarà Franco Battiato

Sarà il maestro Franco Battiato, visionario poeta della musica e della conoscenza, la guida invisibile dell'edizione 2025 di Etna Comics, dal 30 maggio al 2 giugno a Catania. A lui sarà dedicato il manifesto del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, realizzato da Igort, nome d'arte del fumettista e sceneggiatore italiano Igor Tuveri, primo ospite di fama internazionale della kermesse presente stamane a Catania in conferenza stampa.

"È stato un gigante della cultura - ha spiegato Igort - e il portaparola di un altro modo di guardare al mondo, privilegiando coordinate diverse da quelle di moda. Partendo dalla sua Sicilia, alle cui radici è sempre stato affezionato, si è spinto ad Est in una ricerca meravigliosa che ha coniugato arte e armonia". Alla conferenza stampa, nel centro fieristico Le Ciminiere, hanno partecipato il direttore di Etna Comics Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e i responsabili di area della kermesse. Tra i presenti anche Alfio Cosentino, sindaco di Milo, paese nel quale Franco Battiato ha vissuto per anni.

"Igort - ha detto Mannino - ha saputo cogliere bene come il suo genio non si sia fermato alla musica ma al contrario sia stato un instancabile ricercatore dello spirito, un esploratore dell'anima che ha fatto del misticismo e delle filosofie esoteriche il cuore pulsante della sua arte". Uno sguardo oltre il tempo e lo spazio che, per il numero uno della manifestazione "si sposa perfettamente con l'anima di Etna Comics".

"Attraverso questo manifesto - ha concluso Mannino - vogliamo celebrare il genio e l'eredità di Battiato affinché le nuove generazioni possano continuare a lasciarsi ispirare dal suo percorso unico e irripetibile".



