Al via la 35/a edizione del Carnevale di Montevago

È tutto pronto per la 35esima edizione del Carnevale di Montevago che andrà in scena dal 28 febbraio al 4 marzo. Cinque giorni di festa, allegria e divertimento per le vie del centro belicino che ogni anno richiama visitatori da ogni parte della provincia. La manifestazione è promossa dal comune di Montevago, in collaborazione con l'Unione dei comuni delle Terre Sicane e diverse associazioni del territorio, con il patrocinio dell'assessorato regionale al Turismo e dell'Ars.

"Anche quest'anno - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - puntiamo a organizzare una manifestazione di qualità, all'insegna del sano divertimento. Il carnevale è da sempre molto sentito a Montevago ogni anno rinnova la sua capacità di attrarre visitatori da ogni parte della provincia e non solo.

Ringrazio tutti i ragazzi delle associazioni che si stanno impegnando per la buona riuscita dell'evento, l'assessore comunale alla Cultura, Settimo Modderno, e l'ufficio tecnico per il lavoro di coordinamento e per la sicurezza, la polizia municipale, le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile che saranno impegnati nei cinque giorni della manifestazione. Un ringraziamento alle istituzioni regionali che ci stanno consentendo in questi anni di poter valorizzare ancora di più il nostro carnevale che quest'anno celebra la 35esima edizione. Vi aspettiamo in tanti per vivere insieme a noi i momenti del carnevale e per visitare il nostro paese".



