Sequestrati 500 chili di oloturie, 5 pescatori denunciati

Mezza tonnellata di oloturie è stata sequestrata dalla guardia di costiera di Trapani in un blitz a Nubia nel cuore della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco. La cattura di questi echinodermi, detti comunemente cetrioli di mare, è vietata perché si tratta di una specie preziosa per l'equilibrio dell'ecosistema marino e della sua biodiversità. Per cinque pescatori abusivi è scattata la denuncia, oltre al sequestro del pescato e degli attrezzi utilizzati. Secondo gli inquirenti le oloturie sono merce destinata a un mercato clandestino da Trapani verso paesi esteri. L'operazione è stata condotta insieme al comando provinciale dei Carabinieri di Trapani. Gli esemplari catturati sono stati rigettati in mare.



